Европарламент оставил интернет «зоной свободы»

Депутаты Европарламента большинством голосов отклонили директиву об авторских правах в интеренте, передает Sputnik Латвия. За инициативу выступали специалисты в сфере информационных технологий.

«Только что ЕП отклонил предложение начать межинституционные переговоры по файлу копирайта. Единый цифровой рынок ЕС не может быть под цензурой! Интернет — это зона свободы! Я и Яна Тоом только что голосовали против. Ура! Мы выиграли!» — сообщил евродепутат Андрей Мамыкин в своем аккаунте в Facebook.

Ранее, предполагалось обязать агрегаторов новостей, таких как Facebook и Google, приобретать лицензию для публикации ссылок на опубликованные в СМИ новости.

Отклоненная директива предполагала в частности заставить онлайн-платформы нести ответственность за публикацию пользователями фотографий, видео или музыки без соответствующей лицензии.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом накануне голосования объяснила, что она будет голосовать против директивы, поскольку «битва за копирайт», происходящая сейчас в стенах Европарламента, раскалывает европейское общество, и нужно быть слепцом, чтобы этого не видеть».