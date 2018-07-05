Как сообщается в официальном сообщении Европарламета, теперь граждане стран, не являющихся членами Евросоюза, но освобожденных от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС. Система, с получением разрешения на въезд, начнет работать в 2021 году.

Это позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также тех, кто может представлять опасность. Например, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Для получения разрешения на въезд в Шенген, граждане более чем шестидесяти стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в Евросоюз, включая Украину и Грузию, должны будут заполнить электронную форму до начала своего путешествия. В форму необходимо будет внести внести личные данные, указать информацию о документе для путешествий (срок действия, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию. Необходимо будет сообщить и в какую европейскую страну путешественник направляется в первую очередь.

Разрешение будет стоить 7 евро и будет действительно три года или до окончания срока проездного документа.

Заявителю вменяется в обязанность проинформировать власти ЕС о любых приговорах за серьезные уголовные преступления: терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования. Сообщать придется и о пребывании в зонах военных конфликтов.

К обязательной информации отнесены также любые предыдущие административные решения, которые предусматривают выезд из страны в течение последних десяти лет. В случае террористических преступлений срок будет продлен до двадцати лет и потребуется дополнительное разъяснение о дате и стране осуждения.

Каждая заявка будет автоматически проверена по всем соответствующим базам данных, чтобы определить, в частности, не был ли использован утерянный или украденный проездной документ, а также не выдан ли ордер на арест данного лица. Однако подавляющее большинство заявителей получат разрешение почти сразу.

Если при проверке будет дан положительный ответ на любой вопрос об уголовных делах, поездках в зоны конфликтов и приказах о выезде из страны, данные проверят вручную. В этих случаях тщательнее будет оцениваться риск безопасности, миграции или эпидемии, сообщают "Вести Украина".