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Москва, 05.07.2018

Фармацевты просят отменить требование ФСБ по маркировке лекарств

«Expert Online» 2018

Несколько крупнейших фармацевтических ассоциаций страны обратились к российским властям с просьбой отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств.

По мнению специалистов отрасли, подобные действия грозят отечественной фармацевтической индустрии полной изоляцией, передаёт РБК.

В свою очередь заместитель руководителя ФНС РФ Андрея Батуркина напомнил, что решение о распространении криптографии для маркировки лекарств является требованием ФСБ. Кроме того, он добавил, что, по мнению спецслужб, отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар.

Напомним, маркировка для лекарственных средств станет обязательной в 2020 году. Как утверждают фармацевты, в Кабмине предложили изменить систему маркировки, добавив в неё механизмы криптозащиты.

Таким образом, код для каждой пачки лекарств будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение, поставляемое Центром развития перспективных технологий.

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