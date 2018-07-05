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Москва, 05.07.2018

«Катастрофические последствия»: СМИ США о встрече Путина и Трампа

«Expert Online» 2018
  • «Катастрофические последствия»: СМИ США о встрече Путина и Трампа
AP/TASS

Саммит в Хельсинки обернется для Вашингтона катастрофическими последствиями, если президент США  Дональд Трамп проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в аналогичном с  переговорами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ключе, пишет сегодня 5 июля The Washington Post.

Издание приводит мнение эксперта по КНДР Американского института предпринимательства (the American Enterprise Institute) Николаса Еберстада, который называет встречу Трампа с Ким Чен Ыном «мировым первенством по сознательным ошибкам».

Аналитик приводит в пример высказывания американского президента, который заявил, что у него с лидером КНДР сложились «очень особые связи». Также Трамп назвал Ким Чен Ына «талантливым человеком, который любит свою страну». При этом, как считает эксперт, глава Северной Кореи не дал ничего в обмен на остановку военных учений США.

И теперь, пишет автор статьи, этот «простак за границей» направляется на встречу  с «русским с ледяными глазами, который по-прежнему пытается демонтировать одну из самых больших стран Европы — Украину».

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. К обсуждению намечен обширный круг вопросов: в частности ситуация в Сирии и Донбассе, а также двусторонние проблемы.

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