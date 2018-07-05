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Москва, 05.07.2018

Mitsubishi Motors представляет новый глобальный дизайн дилерской сети

«Expert Online» 2018
  • Mitsubishi Motors представляет новый глобальный дизайн дилерской сети
предоставлено пресс-службой

Компания Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила новый глобальный дизайн для 5 тысяч официальных дилерских центров марки по всему миру. Изменения коснутся как интерьера, так и внешнего вида дилерских центров. Новый дизайн отражает глобальный слоган компании «Drive your Ambition», который был представлен еще в прошлом году.

Он призван усилить впечатления от общения с брендом благодаря созданию качественно новой среды в точках продаж и повысить имидж бренда Mitsubishi Motors.

Представленное архитектурное решение отражает новую корпоративную и визуальную идентификацию сильного и динамичного образа бренда. Новые конструктивные особенности подчеркнуты черными, белыми и серыми цветовыми схемами с красными динамичными линиями в качестве акцентов.  Единый дизайн на всех уровнях, от автомобильных выставок, веб-сайтов и брошюр до дилерской сети, должен привнести последовательный опыт взаимодействия клиента с брендом.

mmc---new-global-showroom-design.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Гийом Картье (Guillaume Cartier), старший Вице-президент отдела глобального маркетинга и продаж Mitsubishi Motors, сказал: «Наш бренд развивается, и мы стремимся донести эти изменения до наших потребителей, обеспечив последовательный опыт взаимодействия с новой философией бренда во всех точках контакта. Внедряя новый дизайн дилерской сети, мы гарантируем соблюдение единых высоких стандартов во всех дилерских центрах, где бы они ни находились. Это относится и к внешнему виду, и к качеству обслуживания клиентов Mitsubishi Motors».

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