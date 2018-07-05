На Украине заявили о готовности обменять Вышинского

Киев готов передать Москве ещё 13 граждан, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в обмен на заключенных украинцев.

По словам вице-спикера Верховной Рады «незалежной» Ирины Геращенко, следующие граждане, которые имеют российское или двойное гражданство – Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич – могут быть обменены на «украинских политзаключенных», передаёт РИА Новости.

При этом Геращенко пообещала прислать официальное письмо об этом Борису Грызлову – представителю РФ в трёхсторонней контактной группе.

Напомним, в начале недели она назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных украинцев, но тогда фамилии Вышинского там не было.

Напомним, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Власти «незалежной» обвиняют его в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Согласно законодательству Украины ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Украины немедленного освобождения Вышинского.