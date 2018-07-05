«Нафтогаз» подбирается к активам «Газпрома»

Суд Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих "Газпрому", заявил "Нафтогаз Украины". Как передает РИА Новости со ссылкой на данные украинской компании, данные активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

"Нафтогаз" утверждает, что ранее акции освободили из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов. В свою очередь "Газпром" в четверг заявил, что информация "Нафтогаза" не соответствует действительности, суд только приостановил исключение для этих акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры.



28 февраля Стокгольмский арбитраж поддержал "Нафтогаз" в споре по транзиту газа. Россия, согласно решению, обязана выплатить украинцам 4,63 млрд долларов за уменьшение его объмов. Итого, с учетом взаимных расчетов, по результатам двух арбитражных производств сошлись на том, что "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 млрд долларов. Данное решение, напоминает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, вызвало реакцию противостояния со стороны российской компании.

Но нужно понимать, указывает эксперт, что невыплата, пусть даже временная, это возможность пользоваться деньгами, продолжать использовать их в обороте. Потому логично, что российский газовый гигант с таким решением не согласился и подал апелляцию с требованием полностью отменить решение суда по транзитному контракту. Как известно из официальных источников, сумма 2,6 млрд долларов заложена в бюджете «Газпрома» для выплат «Нафтогазу».

То есть, уверен Владимиров, все «игры» вокруг наложения ареста на активы компании пока что не вредят работе «Газпрома». Кроме того, с начала года динамика акций положительная, да, нет взрывного роста, но есть прирост на +7,4% в условиях санкционного давления и судебных дел.

На самом деле, продолжает тему управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, принципиально нового в этом деле ничего не произошло. Есть акции Газпрома в Nord Stream и Nord Stream 2 в Швейцарии, на которые Нафтогаз пытается наложить арест, чтобы заручится гарантией, что в случае отказа апелляционного суда Швеции на иск Газпрома о признании решения Стокгольмского арбитража по транзитным договорам недействительным, Украина будет иметь возможность получения 2,5 млрд долл.

Сам по себе арест акций этих активов, в то числе, в Лондоне и в Голландии, не означает полный запрет на осуществление операционной деятельности, подчеркивает аналитик. То есть по факту все эти компании продолжают работать в штатном режиме и Газпром как основной владелец просто лишен права продавать эти доли или вносить в них коррективы в плане привлечения новых акционеров.

Украине по большей части пытается поддержать информационный баланс вокруг этого спора, соглашается Илья Жарский. Учитывая, что суд Свеа в Швеции отклонил жалобу Нафтогаза на решение по обращению Газпрома с целью приостановить действие решения Стокгольмского арбитража до рассмотрения основной апелляции, которое произойдет только через год, Газпром имея его на руках, разумеется, пошел по местным европейским судам с целью снятия оснований для ареста своих активов.

Но в данном случае Нафтогаз, разумеется, стал защищать уже отыгранные позиции, применяя все возможные методы. На данном этапе Нафтогаз реализовал свое право подать апелляцию на решение о снятии ареста с акций на основании обращения Газпрома с учетом решения апелляционного суда Швеции. Собственно пока будет рассматриваться это обращение аресты будут продолжены, но если местные суды примут сторону Газпрома, они могут быть сняты, и Нафтогазу придется выискивать дополнительные способы воздействия на Газпром.

Между тем опасения Нафтогаза на самом не совсем понятны, отмечает Илья Жарский. Газпром по факту может не платить по решению суда, которое пытается оспорить в суде Швеции. Ведь если бы эти деньги были выплачены по первому зову, а апелляция бы все равно рассматривалась и если по ней было бы желаемое со стороны Газпрома решение, Нафтогазу пришлось бы возвращать эти деньги, но таких гарантий Украинская сторона конечно бы дать не смогла.