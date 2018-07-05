Эксперты прогнозируют «нефть по $400» в случае закрытия Ираном Ормузского пролива

Если Иран закроет Ормузский пролив это вызовет энергетический кризис в мире, цены на нефть в этом случае возрастут до $400 за баррель, считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Эксперт, правда, спешит успокоить инвесторов рынка, заверяя, что «вряд ли такая мера реально будет принята, поскольку она будет "самоубийством" для страны и фактически объявлением "войны" США, Европе и Китаю».

Комментарий РИА новости публикуют после вчерашнего заявления начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Исмаила Коусари, который заявил, что Иран готов в ответ на сдерживание экспорта иранской нефти, закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что США приложат максимум усилий, чтобы убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, обсуждения уже ведутся с рядом стран, в том числе с Китаем.

«Перекрытие Ормузского пролива приведет к мировому энергетическому кризису и неконтролируемому росту цен на нефть. Тут можно называть любую цифру – и 200 долларов за баррель, и 400 долларов за баррель», - комментирует Танурков.

При этом эксперт считает подобный вариант развития событий маловероятным, поскольку «фактически это станет объявлением "войны" со стороны Ирана, причем как всем странам, экспортирующим нефть через пролив, так и всем основным импортерам, то есть и США, и Европе, и Китаю».

Напомним, через Ормузский пролив транспортируется вся нефть Ирана, Кувейта, Катара, ОАЭ и большая часть из Саудовской Аравии и Ирака, что составляет порядка 20% всей мировой экспортной нефти.