Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 05.07.2018

«Он испаряется»: на обвинения Федерации автовладельцев в недоливе бензина ответил Независимый топливный союз

«Expert Online» 2018

В Независимом топливном союзе изучили обвинения в недоливе бензина на российских заправках и пришли к выводу, что «бензин испаряется», а сам эксперимент журналистов НТВ по выявлению нарушений на заправках несовершенен, поскольку  в ходе «контрольной закупки» бензин подавался не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру. Топливо могли разлить или, учитывая жаркую погоду, бензин просто испарился.

«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%»,  - говорится в комментарии на официальном сайте Независимого топливного союза.

У организации также возникли вопросы, почему ФАР делает выводы за 25 тысяч АЗС в 85 субъектах России, в то время, как «контрольные закупки» были проведены лишь на 34 АЗС в 13 регионах страны.

«Выводы из исследования ФАР, что «недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%», является грубой манипуляцией», - отметили в НТС.

Напомним, 4 июля Федерация автовладельцев России опубликовала исследование, в котором говорится, что на 76% АЗС страны автовладельцам не доливают  бензин.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
      Это было неожиданно: курс доллара посыпался по всем фронтам
    2. Зачем конгрессменов в Россию послали
      Москва и Вашингтон усиленно готовятся к саммиту в Хельсинки. Элементом этой подготовки стал визит в Россию группы американских конгрессменов, которых Россия неожиданно отрезвила.
    3. Россиянам обеспечили «нормальную» зарплату
      Большинству предприятий российской промышленности удается обеспечивать своим работникам «нормальную» зарплату. Однако средние уровни оплаты труда в различных отраслях отличаются в разы