«Он испаряется»: на обвинения Федерации автовладельцев в недоливе бензина ответил Независимый топливный союз

В Независимом топливном союзе изучили обвинения в недоливе бензина на российских заправках и пришли к выводу, что «бензин испаряется», а сам эксперимент журналистов НТВ по выявлению нарушений на заправках несовершенен, поскольку в ходе «контрольной закупки» бензин подавался не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру. Топливо могли разлить или, учитывая жаркую погоду, бензин просто испарился.

«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%», - говорится в комментарии на официальном сайте Независимого топливного союза.

У организации также возникли вопросы, почему ФАР делает выводы за 25 тысяч АЗС в 85 субъектах России, в то время, как «контрольные закупки» были проведены лишь на 34 АЗС в 13 регионах страны.

«Выводы из исследования ФАР, что «недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%», является грубой манипуляцией», - отметили в НТС.

Напомним, 4 июля Федерация автовладельцев России опубликовала исследование, в котором говорится, что на 76% АЗС страны автовладельцам не доливают бензин.