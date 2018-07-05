ПЕРВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН LG ELECTRONICS

LG Electronics (LG) в юбилейный год 60-летия основания открыла в престижном торгово-развлекательном центре Метрополис первый премиальный магазин бытовой техники и электроники. Бренд LG олицетворяет опыт, знания и традиции, которые с каждым годом становятся всё более ценными для приверженцев марки.

Прорыв в технологиях, изысканный дизайн, комфорт и забота о потребителе – именно это демонстрируется посетителям нового магазина. Новая точка LG в Метрополисе приобрела статус флагманской и отличается от других благодаря сопровождению покупателей на всех стадиях принятия решения о покупке. Этому предшествует возможность пользователям самим протестировать продукцию в магазине, убедиться в ее преимуществах, задать все необходимые вопросы, включая обслуживание. Открывая магазин, бренд с огромным уважением относится к такой черте российского менталитета, как любознательность и желание получить максимум знаний о предмете.

На церемонии открытия магазина, Президент LG Electronics в России и странах СНГ, г-н Иль Хван Ли отметил: «Новый магазин – это не только торговое пространство, но и место, где покупатели при помощи интересного пользовательского опыта узнают новое о продукции LG и ее преимуществах. Благодаря получению этих знаний на практике понятие «лояльность бренда» приобретает новый смысл.»

Первыми гостями магазина стали представители искусства и культуры, кино и телевидения, музыканты и театральные деятели, общественные деятели и участники многих социальных программ на личном, корпоративном и даже государственном уровне. Многие из них уже много лет пользуются продукцией LG и пришли познакомиться с новой площадкой, на которой столь удобно выбирать технику для дома. Тот факт, что технологии от LG приходятся по вкусу известным людям, весьма требовательным и взыскательным, доказывает качество, преимущество и надежность в использовании продукции, не говоря о дизайне. На открытие магазина пришли журналистка Татьяна Веденеева, телеведущая, журналист и актриса Татьяна Геворкян, актриса театра и кино Анна Михайловская, телеведущие Ирина Муромцева и Максим Шарафутдинов, радио- и телеведущая, музыкальный журналист, диджей Маргарита Митрофанова, актриса театра и кино Глафира Тарханова, актриса кино и телевидения Анна Хилькевич, актриса театра и кино, телеведущая Катерина Шпица, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, главная солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский, актриса эстрады, кино и телевидения Елена Воробей, Народный артист России Эдгард Запашный, футболист Андрей Ещенко и телеведущий, DJ, Руслан Нигматуллин.

Разборчивые и любознательные посетители Метрополис получают возможность совершить путешествие по миру электроники с LG, благодаря сочетанию пользовательского опыта, доступа к продуктам и глубокого понимания технологий продукции компании с помощью талантливых и ориентированных на потребителя сотрудников магазина. Надежность продукции LG подтверждает 10-летняя гарантия производителя на энергоэффективный и тихий инверторный линейный компрессор в холодильниках, на инверторный мотор с прямым приводом (стиральные машины), на мотор Smart Inverter Motor™ (беспроводные пылесосы) и микроволновые печи.

Эксклюзивность магазина LG заключается в том, что он представляет собой пространство, в котором каждый гость может не только увидеть новинки, узнать об их преимуществах, изучить технические характеристики, но и попробовать их в действии. Так, зона ультра-премиального бренда LG SIGNATURE является одной из самых привлекательных в магазине, сочетая непревзойденное качество исполнения и захватывающий дух дизайн. Партнёрство с «Музеем русского импрессионизма», где состоялась премьера ультра-премиального бренда LG SIGNATURE в сентябре 2017 года, продолжается и сейчас: изображения экспонатов выставки «Импрессионизм в авангарде», проходящей на данный момент в Музее, транслируются на телевизорах LG SIGNATURE, а также показываются на проекторах LG.

Пространство (интерактивного) тестирования, практические тесты в промо-зонах дают возможность покупателю установить тактильный контакт с прибором и реально представить, что он находится в своей столовой или гостиной.