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Москва, 05.07.2018

Путин проведёт совещание с правительством по социально-экономическим вопросам

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путины проведёт совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития.

Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, будет также совещание по экономическим вопросам, передаёт РИА Новости.

При этом представитель Кремля уточнил, что это будет традиционное совещание.

«Сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит», – резюмировал Песков, добавив, что он не исключает, что в ходе совещания может состояться экспертный обмен мнениями по увеличению НДС.

Ранее сообщалось, что 3 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%.

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