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Москва, 05.07.2018

США готовы отказаться от пошлин на немецкие автомобили

«Expert Online» 2018
  • США готовы отказаться от пошлин на немецкие автомобили

США могут отказаться от планов ввести пошлины на импортируемые из ЕС авто. Это возможно в том случаи, если от пошлин на американские автомобили откажется Евросоюз.

По информации немецкого издания Handelsblat, посол США в Германии Ричард Гренелл встретился в Берлине с руководителями компаний BMW, Dailmer и Volkswagen, а также с главой Объединения немецких автомобилестроителей (VDA), где заявил о возможном решении тарифного спора американскими властями.

Ранее, Гренелл был назначен Вашингтоном посредником, призванным найти оптимальное решение.

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