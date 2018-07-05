США готовы отказаться от пошлин на немецкие автомобили

США могут отказаться от планов ввести пошлины на импортируемые из ЕС авто. Это возможно в том случаи, если от пошлин на американские автомобили откажется Евросоюз.

По информации немецкого издания Handelsblat, посол США в Германии Ричард Гренелл встретился в Берлине с руководителями компаний BMW, Dailmer и Volkswagen, а также с главой Объединения немецких автомобилестроителей (VDA), где заявил о возможном решении тарифного спора американскими властями.

Ранее, Гренелл был назначен Вашингтоном посредником, призванным найти оптимальное решение.