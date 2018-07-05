ОПЕК «проспал» появление конкурента

Похоже, ОПЕК, готовившийся к своему саммиту, который прошел в Вене 22 июня, «проспал» возможное появление конкурента. С другой стороны, в любом случае помешать образованию организации покупателей нефти он, конечно, не мог.

Отношения между Индией и Китаем не самые лучшие. Они борются за лидерство в Азии. Пекин и Дели никак не могут решить территориальные споры, которые однажды уже привели к войне, но все это не значит, что в случае экономической необходимости они не будут сотрудничать. Одной из таких сфер сотрудничества является формальное создание организации импортеров нефти. Напомним, что Китай является главным в мире покупателем нефти, а Индия в списке импортеров на четвертом месте. На Китай и Индию приходится 17% от мирового потребления «черного» золота.

Как бы то ни было, но сейчас самое время начинать беспокоиться, потому что картели производителей и покупателей нефти по своему определению не могут не быть конкурентами. Являясь крупнейшими импортерами нефти, КНР и Индия больше других могут пострадать от действий ОПЕК.

«Время выбрано правильно,- пишет издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, который заявил, что в июне начались официальные переговоры о создании картеля импортеров нефти.- Бум в нефтяной промышленности США и рост добычи газа дают нам хорошее оружие против ОПЕК».

Опасность инициативы Пекина и Дели для ОПЕК велика еще и потому, что, как считает Bloomberg, Япония и Евросоюз, ранее отказывавшиеся участвовать в каких бы то ни было действиях против нефтяного картеля, могут сейчас присоединиться к Китаю и Индии. Причина такой «смелости» простая: в отличие от всех предыдущих циклов колебаний цен на нефть сейчас существует альтернатива ископаемым видам топлива.

Электрификация автопрома, считает Oil Price (ОР), одна из сфер, в которой могут столкнуться интересы производителей и покупателей нефти. Индия, Китай и Евросоюз активно развивают создание электромобилей. Япония лидирует в производстве батарей для электромобилей. Они вполне могут взорвать нефтяной рынок и отправить нефтяной картель в нокаут. Правда, следует оговориться, что практически осуществить такое непросто.

Взять, к примеру, Индию. Согласно недавним опросам 90% индийских водителей хотели бы пересесть за руль электромобилей, если правительство создаст разветвленную систему заправок, снизит налог на дороги и увеличит субсидии. Еще один опрос определил цены на электромобили и их пробег как препятствие к их массовому производству в Индии. С учетом этих помех Дели недавно несколько изменил свои цели: вместо стопроцентного перехода на электромобили к 2030 году решено добиваться, чтобы на электричестве на индийских дорогах работала почти каждая третья машина (30%).

Безусловным мировым лидером в переходе на электромобили считается Китай. На Поднебесную в прошлом году пришлось более 50% всех проданных электромобилей на планете. Правительство всячески поощряет автопроизводителей выпускать электромобили. Однако к 2020 году эти субсидии уменьшатся до 0. Автопроизводители уже начали готовиться к выпуску электромобилей без поддержки властей. Пока не очень понятно, продолжится ли в связи с этим бум на электромобили в Китае и после 2020 года.

Ситуацию с электромобилями Пекин и Дели считают вполне достаточной причиной для того, чтобы усиливать свое влияние на нефтяном рынке, на котором сейчас доминирует ОПЕК, и создать с этой целью клуб покупателей нефти.

Европа тоже активно переходит на электромобили. К тому же, в Старом Свете очень трепетно относятся к защите окружающей среды. В то же самое время, страны Евросоюза импортируют много нефти и, их, крупных покупателей, не могут не беспокоить цены на нее.

Больше всего выгод от перехода на электромобили получит Европа, где их собирается особенно много. Всего же, кстати, на долю КНР, Индии, ЕС и Японии приходятся 65% глобального производства электромобилей. На долю этой четверки приходится и 35% мирового потребления нефти. Не секрет, что они хотели бы покупать нефти меньше.

Объединившись, считает Bloomberg, они смогут договориться о более быстром или постепенном переходе на электромобили. Все будет зависеть от позиции ОПЕК: согласится ли картель понизить цены на нефть или нет.

Скептики считают, что главными преградами на пути электромобилей являются субсидии и инфраструктура. Даже если Индия, КНР, ЕС и Япония объединятся, понадобится определенное время для их преодоления. В любом случае, считает ОР, в долгосрочной перспективе нефтяным производителям придется считаться с покупателями нефти, если они договорятся о создании своего картеля.