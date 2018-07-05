В «Газпроме» опровергли заявление «Нафтогаза» об аресте акций компании

В «Газпроме» опровергли заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

По словам представителей российской компании, эта информация не соответствует действительности, передаёт РИА Новости.

«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», – говорится в заявлении Газпрома.

Накануне сообщалось, что представители НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО «Газпром».

Украинская сторона утверждала, что активы якобы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция «Нафтогаза» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.