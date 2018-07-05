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Москва, 05.07.2018

Вратаря украинского клуба выгнали из команды за поддержку футбольной сборной России

«Expert Online» 2018

Футболиста юношеской команды львовских «Карпаты» Михаила Готра отчислили из клуба из-за поддержки национальной сборной России на ЧМ- 2018.

18-летний голкипер разместил несколько фотографий на своей странице в Instagram со словами и символикой в поддержку сборной РФ.

Сразу после этого руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Испания стал самым популярным у украинских телезрителей. При этом доля матча по аудитории 18+ на Украине составила 23,1%, а в городах с населением более 50 тысяч — 25,5%. По аудитории 18−54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7%.

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