Вратаря украинского клуба выгнали из команды за поддержку футбольной сборной России

Футболиста юношеской команды львовских «Карпаты» Михаила Готра отчислили из клуба из-за поддержки национальной сборной России на ЧМ- 2018.

18-летний голкипер разместил несколько фотографий на своей странице в Instagram со словами и символикой в поддержку сборной РФ.

Сразу после этого руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Испания стал самым популярным у украинских телезрителей. При этом доля матча по аудитории 18+ на Украине составила 23,1%, а в городах с населением более 50 тысяч — 25,5%. По аудитории 18−54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7%.