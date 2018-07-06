Иран собирает мировую коалицию против США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал мировое сообщество к совместному рассмотрению действий президента Трампа.

«Президент США работает вопреки фактически всем международным правилам. Он сделал это с Транстихоокеанским партнерством, он сделал это с климатическим соглашением, с НАФТА, а теперь он вводит тарифы в отношении своих партнеров», - сообщил дипломат «на полях» встречи по ядерной программе Ирана в Вене. Зариф также призвал отреагировать на подобные примеры игнорирования Трампом мирового сообщества путем совместных шагов.

Напомним, указ о выходе США из о Транстихоокеанском партнерстве Трамп подписал в январе прошлого года. В том же году американский лидер утвердил выход страны из Парижского соглашения, которое регулирует международные действия по сдерживанию глобального потепления. Также в текущем году в одностороннем порядке США покинули соглашение по иранской ядерной программе.