Керченская трасса с трудом справляется с наплывом машин, направляющихся в Крым

Керченская трасса едва справляется с потоком машин, которые направляются в Крым. В распоряжении редакции Керчь.ФМ поступили фотографии гигантской автомобильной пробки, растянувшейся на много километров. Так, керчане, приславшие фотографии в редакцию, ехали участок в 10-15 километров больше полутора часов.

«Распланировав дорогу, были сильно удивлены, когда дорога от Керчи до Феодосии заняла целых 3,5 часа! И это без единой остановки», - сообщил читатель этого СМИ.

«Получается, что количество желающих приехать в Крым очень большое. А дорога никак не может выдержать эту нагрузку», - продолжили керчане.

Напомним, в мае президент России открыл Крымский мост, что дает возможность жителям других регионов страны приехать с семьей для отдыха на полуостров на собственном автомобиле. Как сообщается, через Крымский мост за первые пять суток работы проехало 90 тыс. авто.