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Москва, 06.07.2018

Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США

«Expert Online» 2018

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за новых пошлин США.

Как говорится в заявлении министерства коммерции КНР, Китай требует от ВТО вынести своё решение относительно действий Соединённых Штатов Америки, передаёт РИА Новости.

Напомним, 6 июля Вашингтон ввёл ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 млрд долл. В качестве контрмеры Пекин в этот же день ввёл пошлину в 25% на импорт равнозначного объёма американских товаров.

Позже стало известно, что ответные меры на новые американские пошлины ввела и Россия. В частности, компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые американские товары, аналоги которых производятся в нашей стране.

При этом уточняется, что под меры подпадают строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, а также инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород.

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