Китай ввел пошлины на товары из США

Китай ввел пошлины на импорт американских товаров, говорится в заявлении главного таможенного управления КНР. Решение было принято в ответ на аналогичные действия со стороны США: сегодня Вашингтон ввел ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в $34 миллиарда.

«В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров», - говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что новые правила вступили в силу в 12:01 по местному времени, что соответствует 07:01 по московскому времени.

Как заявили в министерстве коммерции Китая, «США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну».

Напомним, ранее, в апреле, администрация президента Трампа опубликовала список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены пошлины. Пекин в ответ на это пообещал дать жесткий ответ и ввести ответные пошлины против товаров возимых в Поднебесную из США. В мае стороны провели ряд встреч, однако, найти компромисс так и не удалось.