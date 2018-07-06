Медведев рассказал о расширении программы материнского капитала

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что власти страны планируют расширить использование программы материнского капитала.

По его словам, в настоящее время сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий, передаёт РИА Новости.

«До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала», – резюмировал Медведев, подчеркнув, что одним из главных вопросов, который волнует большинство семей, является жилье.

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Материнский (семейный) капитал – форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

В 2017 году размер материнского капитала составил 453 026,00 руб. С 1 января 2018 года до 1 января 2020 года материнский капитал не индексируется (так как приостановлено действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ в части индексации размера материнского капитала, Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ).