НАТО отказалось предоставить Украине расширенное партнерство

Как заявил в четверг глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, программа расширения возможностей (Enhance Opportunity Program) не распространяется на Украину.

В программе уже участвуют пять стран и нет оснований считать, что Украина в ближайшее время пополнит их число, считает Пристайко.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", - сказал Пристайко.