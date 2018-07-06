Названы основные причины низкой продолжительности жизни у мужчин

Нана Погосова – главный специалист российской столицы по профилактической медицине – назвала основные причины, из-за которых продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин.

По её мнению, сильный пол, живёт меньше прекрасно половины человечества из-за внешних причин, таких как работа на опасных производствах, а также использование всевозможных механизмов – автомобилей, скутеров, самолётов и некоторых других, передаёт «РИА Новости».

К внешним причинам эксперт отнесла случаи, связанные с употреблением алкоголя, курением, а также болезней, вызванных этими вредными привычками.

Кроме того, по данным специалиста, за последние 10 лет среди мужчин в 2 раза увеличилась распространенность ожирения. Это в свою очередь привело к росту числа больных артериальной гипертонией, которая является основным фактором риска мозгового инсульта.