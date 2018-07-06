Немецкие компании заподозрили в поставках руды в Крым в обход санкций

Сразу две судоходные компании из ФРГ подозреваются в поставках сырья в Крым в обход санкций ЕС.

Речь идёт о компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и компании Heinz Corleis KG из Штаде (Нижняя Саксония), передаёт радиостанция Deutschlandfunk.

По её данным, эти компании поставляли в Россию титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в Крыму.

При этом отмечается, что ещё в ноябре и декабре 2017 года обе компании доставили в находящийся в Керченском проливе порт «Кавказ» 35 тыс. тонн норвежской руды. Позже эта руда была перегружена на российский корабль «Нефтерудовоз-2», которой затем направился в один из портов Крыма.