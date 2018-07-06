Лондон потерпел очередное поражение в борьбе за более выгодные условия в «разводе» с Евросоюзом. Переговоры в Берлине закончились безрезультатно. Новые предложения Лондона о таможенных отношениях между Британией и ЕС после ухода Лондона будут отвергнуты Брюсселем. Об этом предупреждают высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях «развода» идут долго и нудно. Еще одной отличительной их чертой является то, что Британия в лице Терезы Мэй, возглавляющей правительство Ее величества, раз за разом получает болезненные, особенно, для самолюбия гордых британцев щелчки по носу от объединенной Европы, которая хочет показать на примере Соединенного Королевства, что будет с теми членами ЕС, кто захочет выйти подобно Лондону из Евросоюза.

Тереза Мэй летала в четверг в Берлин, где она встречалась с федеральным канцлером Ангелой Меркель и обсуждала, естественно, в первую очередь условия выхода Великобритании из ЕС.

Лондон все больше напоминает «бедного родственника». Вот и сейчас, в Британии очень обрадовались, когда Меркель согласилась встретиться с британским премьером. Тереза Мэй неоднократно жаловалась на явный дефицит двустороннего общения между Лондоном и другими членами ЕС, которые в отличие от американского президента двусторонним контактам предпочитают отдавать все полномочия Еврокомиссии.

Накануне прилета Терезы Мэй, Ангела Меркель подчеркнула в беседе с журналистами важность встречи с британским коллегой, потому что переговоры о брексите вступают в решающую фазу. Напомним, переговоры должны закончиться до октября этого года. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Далее, до конца 2020 г., продлится переходный период.

Если к марту следующего года патовая ситуация на переговорах не изменится, то Великобритания весной автоматически выйдет из Евросоюза без какой бы то ни было поддержки. Единодушное мнение экономистов состоит в том, что такой уход, не попрощавшись, по-английски, будет означать огромные и сейчас пока еще до конца не просчитываемые негативные, конечно, последствия для британской экономики.

Меркель и Мэй, конечно, обсудили в Берлине широкий круг вопросов, но больше всего времени было уделено брекситу. Британские СМИ со ссылкой на Даунинг стрит, 10, утверждают, что переговоры были полезными и прошли в плодотворных обсуждениях самого широкого круга вопросов. Однако этот оптимизм представляется преувеличенным и представляет из себя ничто иное, как хорошую мину при плохой игре.

Высокопоставленные чиновники в Брюсселе уже подчеркнули, что британские предложения, заключающиеся в желании Лондона остаться после выхода из ЕС в едином рынке с Европой по товарам, но не по услугам, ждет категорический отказ. Брюссель уже два года говорит Лондону, что никогда не согласится на единый рынок «по выбору», что предлагает Тереза Мэй.

Такой же ответ британский премьер получила и в Берлине, на поддержку которого она так рассчитывала несмотря на то, что и Берлин, и Париж уже не раз выражали свое крайне негативное отношение к этому предложению.

Согласно новому таможенному плану Мэй, большинство импортеров будут платить британские пошлины на импортируемые товары, но ок. 4% из них, тем, кто затем решит реэкспортировать товары обратно на континент, заплатят евросоюзовские тарифы, которые достанутся Брюсселю. Отслеживать возвращающиеся товары можно будет при помощи новых технологий. Такая схема, считают на Даунинг стрит, 10, позволит существенно сократить количество проверок на границе и решить проблему границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Тереза Мэй утверждает, что ее план позволит Великобритании заключить соглашения с другими европейскими странами, согласно которым можно будет снизить пошлины на товары для получения доступа на рынок услуг. Однако в Брюсселе и в Берлине, что следует из переговоров между Меркель и Мэй в четверг, с таким планом категорически не согласны.