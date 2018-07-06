Особенности аттестации педагогических работников

Согласно прежним правилам, если педагог желал повысить свой оклад, он имел право самостоятельно подать заявление на присвоение квалификационной категории. Первая получалась в районом управлении, вторая – непосредственно в учебном учреждении, а высшую присваивало министерство.

Однако с введением новых правил, получение категории претерпело некоторых изменений. Теперь каждому учителю, ее не имеющему, в обязательном порядке раз в 5 лет необходимо проходить аттестацию. По ее итогам комиссия принимает решение о соответствии педработника занимаемой должности.

При этом вторая категория была полностью отменена, а педагоги желающие получить первую или высшую квалификационную категорию, вместо прохождения обязательной аттестации могут подать документы на ее присвоение. Однако срок действия квалификации ограничен и составляет 5 лет, по истечении которых ее снова необходимо подтверждать.

Особенности прохождения добровольной аттестации

Заявку на получение квалификационной категории и курсы повышения квалификации педагогов преподаватели и педагоги подают самостоятельно. Причем сроки ее подачи законодательно не ограничены. Иными словами учитель может представить документы на прохождение аттестационного испытания в любое удобное для него время. Педработникам уже имеющим какую-либо категорию рекомендуется подавать заявку не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока предыдущей аттестации.

Добровольная аттестация проводится в виде экспертизы портфолио, которое представляется учителем. Оно должно полностью раскрывать все его профессиональные качества и достижения. Личное присутствие испытуемого на заседании комиссии не обязательно, но при изъявлении такого желания, педагогу необходимо заблаговременно написать соответствующее заявление.

Как проходит обязательная аттестация

Как уже было сказано выше, педработник, не имеющий категории и не подавший заявления на ее получение, обязан раз в 5 лет проходить аттестационное испытание на соответствие должности, которую занимает. Но это касается не всех. Для тех, кто находится в декретном отпуске, ожидает появления ребенка, проработал менее 2-х лет или же отсутствует на рабочем месте более 4-х месяцев по причине заболевания, сроки прохождения аттестации сдвигаются.

Заявку на ее прохождение подает работодатель. Причем, если педработник в одной организации занимает несколько разных должностей, но не имеет категории ни по одной из них, работодатель может направить его на прохождение аттестационного испытания по всем должностям одновременно. Если же учитель работает по совместительству в нескольких организациях, руководство каждой из них может подать соответствующую заявку.

Что касается порядка проведения, то аттестация проходит в виде компьютерного или письменного тестирования, результаты которого позволяют определить, насколько педагог владеет всеми современными методиками преподавания и воспитания детей.