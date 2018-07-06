Особенности и виды промышленных теплиц

По своей сути парники делятся на два вида: те, которые осенью разбирают и промышленные теплицы. В последнем случае урожай можно получать во все времена года. Промышленные теплицы намного сложнее по своей конструкции, поэтому сделать их непросто.

Что это такое

Чаще всего теплицы промышленного масштаба остеклены. Их конструкцию складывают фундамент, каркас и крыша. Специалисты рекомендуют устанавливать подобные строения с севера на юг.

Парники такого типа можно делать с различных материалов, но чаще всего для этого используют поликарбонат. Его характеристики:

повышенная прочность;

простота ухода;

не требовательный к температурным режимам;

защищает растения от ультрафиолетовых лучей;

гибкость;

простой в использовании.

Очень выгодно использовать промышленные теплицы для ведения бизнеса, касающегося сельского хозяйства. В этом случае производство овощей или фруктов не будет прерываться даже зимой. А это принесет дополнительные доходы.

Виды теплиц

Парники можно сделать двух типов:

бесстеллажные;

стеллажные.

В первом случае растения будут располагаться прямо на земле, во втором – на специальных полках с бортами.

Для стеллажей используются такие материалы, как пластик, дерево или железобетон. Между ними следует оставлять проход, шириной хотя бы полтора метра.

Кроме того, теплицы могут быть односкатными или двускатными. Высота строения чаще всего равна человеческому росту или чуть выше. Выгоднее всего строить парники цилиндрического типа, так как в этом случае они не боятся ни ветра, ни снега.

Технические характеристики

Промышленные теплицы характерны такими особенностями:

Присутствует усиленный каркас, который сделан из оцинкованных труб. Строение остается на зиму в собранном виде, поэтому оно должно быть крепким. Обязательно есть фундамент – его можно сделать самостоятельно. Зимние теплицы обязательно должны иметь тамбур. Он препятствует проникновению холодного воздуха в то время, когда человек входит и заходит в помещение.

Для определения всех остальных характеристик следует обращать внимание на тип растений, которые планируется выращивать.

Плюсы и минусы

Достоинствами подобных конструкций являются:

растения не мерзнут даже в самое холодное время года;

прочность конструкции;

выдерживает большие нагрузки (ветер, снег и пр.).

Отрицательные моменты:

зимой обязательно нужно постоянно следить за отоплением;

сложно самостоятельно монтировать и разбирать конструкцию;

если сделать монтаж теплиц неверно, то зимой растения могут замерзнуть.

Сделать промышленную теплицу самостоятельно довольно сложно, так как это требует наличия знаний и умений. Если не получается составить проект строения, то лучше приобрести готовую или такую, которая уже была в использовании.