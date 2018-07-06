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Москва, 06.07.2018

Рекорды по жаре были установлены по всему миру на этой неделе

«Expert Online» 2018
  • В пакистанском Лахоре люди спасаются от аномальной жары в водоемах
crowdspark.com/TASS

В пакистанском Лахоре люди спасаются от аномальной жары в водоемах

От обычно мягкого климата Ирландии, Шотландии и Канады до знойного Ближнего Востока, везде зафиксирована рекордная для этих дней жара.

ПОДРОБНЕЕ

Давайте совершим кругосветное путешествие по последним вехам жаркой погоды.

Северная Америка

 Жара охватила восточные две трети востока США и юго-восток Канады с конца прошлой недели.

Там не только жарко, но и исключительно влажно. Вот некоторые из  рекордов:

  • Денвер, штат Колорадо, 40.5 градусов 28 июня.
  • Гора Вашингтон, в Нью-Гэмпшире, 15,5 C 2 июля.
  • Вермонте зарегистрировали самую выокую температуру из когда-либо зарегистрированной в 27C.
  • Монреаль также зафиксировал свою самую высокую температуру в истории 36.6 C 2 июля. 

Европа

Чрезмерная жара пришла на Британские острова в конце прошлой недели. 

  • Шотландия предварительно установила рекордну тюемпературу в 33.2 градуса на 28 июня.
  • Кроме того, в Глазго был  самый жаркий день за все время наблюдения 31.9 C.
  • В Ирландии, 28 июня 32C, температура достигла своего рекорда.

Евразия

  • Тбилиси, Грузия: 4 июля 40.5 C, рекорд за все время.
  • Ереван, Армения: 2 июля до 42С, что является рекордным показателем для июля и в любой месяц.

Ближний Восток

  • Oman, самыя высокая температура в мире, когда-либо зарегистрированная 28 июня: 42.6 C.
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