Рекорды по жаре были установлены по всему миру на этой неделе

От обычно мягкого климата Ирландии, Шотландии и Канады до знойного Ближнего Востока, везде зафиксирована рекордная для этих дней жара.

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Давайте совершим кругосветное путешествие по последним вехам жаркой погоды.

Северная Америка

Жара охватила восточные две трети востока США и юго-восток Канады с конца прошлой недели.

Там не только жарко, но и исключительно влажно. Вот некоторые из рекордов:

Денвер, штат Колорадо, 40.5 градусов 28 июня.

Гора Вашингтон, в Нью-Гэмпшире, 15,5 C 2 июля.

Вермонте зарегистрировали самую выокую температуру из когда-либо зарегистрированной в 27C.

Монреаль также зафиксировал свою самую высокую температуру в истории 36.6 C 2 июля.

Европа

Чрезмерная жара пришла на Британские острова в конце прошлой недели.

Шотландия предварительно установила рекордну тюемпературу в 33.2 градуса на 28 июня.

Кроме того, в Глазго был самый жаркий день за все время наблюдения 31.9 C.

В Ирландии, 28 июня 32C, температура достигла своего рекорда.

Евразия

Тбилиси, Грузия: 4 июля 40.5 C, рекорд за все время.

Ереван, Армения: 2 июля до 42С, что является рекордным показателем для июля и в любой месяц.

Ближний Восток