Россия ввела ответные меры на американские пошлины

Москва ввела ответные меры на новые американские пошлины.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

По словам чиновника, компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара.

Ими будут облагаться некоторые американские товары, аналоги которых производятся в нашей стране.

При этом уточняется, что под меры подпадают строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, а также инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали ситуацию с пошлинами США и Китая, подчеркнув, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям.