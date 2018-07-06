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Москва, 06.07.2018

Росстат объявил о замедлении годовой инфляции в России

«Expert Online» 2018

По данным Росстата, годовая инфляция в нашей стране в июне 2018 года замедлилась до 2,3% по сравнению с 2,4% в мае.

При этом инфляция в России в июне в месячном выражении ускорилась до 0,5% с 0,4% в мае, передаёт РИА Новости.

В 25 регионах страны (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил в июне 0,6% и более.

Из них в Еврейской автономной области – 1% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%).

В Чукотском автономном округе потребительские товары и услуги подешевели на 0,2%, в Сахалинской области – на 0,1%. В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,7% (с начала года – 2,6%), в Петербурге 0,4% (с начала года – 2,4%).

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