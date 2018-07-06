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Москва, 06.07.2018

Сочинский дельфин предсказал победу России в матче с хорватами

«Expert Online» 2018

Обитатель Большого Сочинского Дельфинария парка «Ривьера», дельфин-оракул Ванда сделал радужный для всех россиян прогноз на футбольный матч четвертьфинала Россия - Хорватия, предсказав победу российской сборной. Об этом рассказали РИА Новости в дельфинарии.

Ранее предсказания Ванды уже сбылись. Дельфин предсказывала, что сборная России выиграет у испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«В этот раз из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц — Россия и Хорватия — Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием нашей сборной», — сказали в дельфинарии.

Напомним, игра с хорватами за выход в полуфинал пройдет 7 июля в Сочи, в 21 00 по московскому времени.

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