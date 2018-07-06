Трамп предположил, как пройдет встреча с Путиным

Американский президент Дональд Трамп, делая прогноз в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что «все будет прекрасно» и что «хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо». Его заявление со встречи в перед своими сторонниками Монтане транслировал телеканал Fox News.

«Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы прекрасно поладим… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая», — сказал он.

Президент США также заявил, что «абсолютно готов» к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я был готов к этому всю свою жизнь», — сказал Трамп.

Ранее было заявлено, что российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить в ходе встречи, которая, как заявлено, будет длиться несколько часов, ситуации в Сирии и на Донбассе, ряд актуальных международных вопросов, перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Отмечается, что встреча двух лидеров без привязки к какому-либо международному событию, пройдет первый раз. Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге год назад на полях G20, затем в ноябре 2017 года кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.