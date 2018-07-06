Как сообщил министр социальной политики Украины, регулярно на сезонные работы за границу выезжает девять миллионов украинцев.

По его словам, многие из тех, кто едет на тяжелые сезонные заработки, имеют высшее образование. В основном это люди, у кого есть непогашенные кредиты, долги по коммуналке, маленькая зарплата, студенты и пенсионеры. Нередко это женщины старше 60 лет.

"Несмотря на военную агрессию, Россия остается самой популярной среди заробитчан страной, отмечается в отчете МОТ. Там работает 43,3% всех трудовых мигрантов из Украины. Следом идут Польша, Италия и Чешская Республика. Общее число трудящихся-мигрантов составляет 1,2 млн человек, или 3,5% от общей численности населения Украины в возрасте 15-70 лет. Краткосрочные трудящиеся-мигранты составляют 82,7% всех трудящихся-мигрантов или 2,9% населения в возрасте 15-70 лет“, - говорят в Институте демографии и социальных исследований.