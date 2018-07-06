«Либо воевать, либо уходить»: Украина решает, как выжить в Азовском море

Как считает военный украинский эксперт Юрий Касьянов, у Киева есть два варианта выхода из кризиса в Азовском море: военные действия, либо уход из портов акватории.

Эксперт предлагает украинским властям принять решение по сопровождению торговых кораблей, которые задерживаются российскими пограничниками, своими катерами и быть готовыми к боевым действиям.

«Сопровождать торговые и рыболовецкие суда нашими ВМС с готовностью вступить в бой с кораблями ВМФ. Второй — сворачивать всю хозяйственную деятельность в Азовском море», — считает военный эксперт, который уверен, что США помогать в этой ситуации в ущерб отношениям с Россией не будут.

«Не стоит ждать какой-либо помощи от Вашингтона, а военные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на азовском побережье ни к чему не приведут», - цитирует аналитика «ПолитНавигатор». Касьянов назвал происходящее в Азовском море «морской блокадой и выкручиванием рук».