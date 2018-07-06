Шестого июля, в Павии начался судебный процесс по делу бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Он обвиняется в в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли, русского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 во время военных действий у Славянска Донецкой области.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

По сообщениям украинских СМИ, Виталий Маркив все обвинения отрицает.

Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, его мать живет в Италии в области Марке. Год назад Маркив с женой прилетели в Италию на отдых, где он и был задержан в аэропорту Болоньи. Год он находится под стражей в тюрьме в Милане.