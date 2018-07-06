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Москва, 06.07.2018

В Киеве заявили о готовности вернуть Крым при помощи «мощного украинского солдата»

«Expert Online» 2018
  • В Киеве заявили о готовности вернуть Крым при помощи «мощного украинского солдата»
Из открытых источников

Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что у Киева несколько вариантов для возвращения Донбасса и Крыма под свой контроль, говорится на сайте ведомства. Об этом чиновник рассказал на презентации «Механизм малых шагов», посвященной вопросам «деоккупации» территорий.

Есть два «идеальных сценария развития событий в Крыму и Донбассе», считает Варченко. Первый из них заключается в том, что Россия добровольно отказывается от этих территорий, а также компенсирует все материальные убытки, сообщает RT.

Второй — решение вопроса Крыма и Донбасса с позиции силы. Как пояснил Варченко, Крым будет возвращен в ситуации, когда «мощный украинский солдат заходит в Москву».

Как сообщил советник, все остальные попытки вернуть Украину в границы 2013 года являются «стратегиями компромиссов».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2013 года. Президент России Владимир Путин недавно заявил, что вопрос с Крымом закрыт окончательно.

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