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Москва, 06.07.2018

В Кремле рассказали, знает ли Путин о дискуссии по изменению пенсионного законодательства

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера Владимира Путина – рассказал журналистам, что президент РФ в курсе дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства.

По его словам, глава РФ получает всю полноту информации по этой теме по разным каналам, передаёт РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин, разумеется в курсе реакции на соответствующие инициативы и параметры, которые предлагает правительство.

«Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что 14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет.

Премьер Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

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