В ОПЕК прогнозируют цену на нефть в $100

Как заявил представитель Ирана в ОПЕК, из-за действий Трампа цена на нефть может подскочить до $100 за баррель. Это произойдет, если администрация США введет против Ирана санкции и ограничит его нефтяной экспорт, сказал Reuters глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели.

При этом, подобные действия сделают самого Трампа заложником России и Саудовской Аравии, которым высокие цены на нефть выгодны.

«Ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за нефть, особенно за бензин в США, целиком и полностью лежит на ваших плечах, господин Трамп. И скоро вы увидите нефть по 100 долларов», — заключил он.

Напомним, 4 июля Трамп снова обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Он также требует, чтобы его союзники, в частности Саудовская Аравия, нарастили добычу нефти, «если они хотят, чтобы США и дальше их защищали».