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Москва, 06.07.2018

В Правительстве назвали стоимость национальных проектов в социальной сфере

«Expert Online» 2018

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства в ходе селекторном совещании с регионами – назвала ожидаемый объём финансирования по ключевым национальным проектам в сфере своей ответственности.

При этом каждая цифра рассчитана на 6 лет, однако отмечается, что пока расчёты не окончательные и будут уточняться по мере принятия бюджета, передаёт агентство «Интерфакс».

Так, на здравоохранение планируется выделить чуть более 1,5 трлн рублей. Из них, ориентировочно 1,479 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета.

Нацпроект по демографии предварительно оценивается в 3,8 трлн рублей, деньги планируется направить преимущественно из федерального бюджета. Сюда входят меры по поддержке семей в целях стимулирования рождаемости, развитие дошкольного образования и создание мест детский садах для малышей до трех лет, создание условий для выхода на работу для молодых мам. Это направление будут курировать Минтруд совместно с Минпросвещения.

Национальный проект по образованию Голикова оценила в 800 млрд рублей. Деньги будут направляться на строительство и реконструкцию школ, развитие колледжей, техникумов и вузов, закупку нового оборудования.

На национальный проект по науке планируется выделить около 540 млрд рублей. В рамках этого проекта будут финансироваться региональные научные центры, развитие которых, по мнениб Голиковой – вклад, в том числе, в экономику субъектов РФ, где они расположены.

Таким образом, в общей сложности на социальные проекты социальный блок Кабмин РФ рассчитывает направить около 6,64 трлн рублей за ближайшие 6 лет, в основном эти средства предоставит федеральный бюджет.

Напомним, национальные проекты – инструмент, необходимый для реализации положений новых майских указов президента России Владимира Путина.

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