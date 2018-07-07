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Москва, 07.07.2018

Английские турфирмы терпят огромные убытки из-за ЧМ в России

«Expert Online» 2018
  • Английские турфирмы терпят огромные убытки из-за ЧМ в России
Zuma\TASS

Теплая погода, которая установилась в Британии и чемпионат мира по футболу в России оставили англичан дома.

В самый пик туристического сезона английские турфирмы вынуждены снижать цены до минимума из-за отсутствия спроса. Так крупнейшая туристическая компания Великобритании TUI,  продает недельный отпуск в Гран-Канарии с 9 июля, за £199 с человека - непиковая цена за пиковый отпуск.

Вынуждены туроператоры значительно снижать цены на перелеты,  чтобы заполнить самолеты. В стоимость входит 15 кг багажа и трансфер.

Но после многообещающего погодного старта лета и успеха Англии в России, продажи турпутевок упали в два раза, резкое падение произошло после победы сборной Англии в игре с Колумбией.

Три месяца с июля по сентябрь обычно приносят около 150% прибыли туроператорам - компенсируя тот факт, что большую часть года фирмы продают туры себе в убыток.

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