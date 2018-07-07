Банк России опубликовал на этой неделе статистику о результатах мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. Как говорится в сообщении регулятора, еще в первой декаде июня ставка составляла 6,05%. А уже по итогам второй декады она подскочила до 6,45%.

Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка, напоминает Finmarket: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 2 п.п. выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания органа банковского надзора. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 8,45% годовых. В топ-10 отслеживаемых ЦБ банков входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Повышение ставок по вкладам в топ-10 в основном временное, прежде всего сезонное, уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Хотя надо признать, что есть некоторые общие негативные для банков «звоночки» в этой сфере. В последние месяцы из-за уменьшения ставок, громких дефолтов привлекательность размещения вкладов для людей уменьшилась. По данным Росстата, доля вкладов в накоплениях населения снизилась в мае 2018 г. до 66,9% с 67,5% в январе 2017 г.

А общий объём вкладов физлиц по итогам мая 2018 г. сократился на 0,3%, по данным ЦБ РФ. В этом проявляются и указанные общие, долгосрочные причины, но прежде всего здесь во многом сезонный, «отпускной» отток. Причём его лидерами стали именно топ-10, и прежде всего Сбербанк, у которого депозиты физлиц уменьшились на 0,5% - на 58,4 млрд руб. в мае. Поэтому неудивительно, говорит эксперт, что именно Сбербанк в июне, компенсируя отток, оказал наибольшее влияние на повышение средней максимальной ставки. Здесь большую роль сыграл его вклад «Побеждай» со ставкой 6%. Он действует до 8 июля. Кроме того, у Россельхозбанка появился вклад «Надёжное будущее» под 7,1-7,3%.

Вероятнее всего, считает Марк Гойхман, осенью ставки перестанут расти. Но и уменьшаться до конца года вряд ли будут. Предыдущее снижение доходности в последние годы и месяцы было связано с сокращением инфляции и уменьшением ключевой ставки ЦБ. И тот, и другой фактор сейчас - под большим вопросом. По окончанию лета и временных акций проценты вернутся к среднему «весеннему» значению и остановятся по крайней мере до конца года. Поскольку ЦБ явно взял длинную передышку в уменьшении ставки из-за апрельских санкций, ослабления рубля, ожидаемого усиления инфляции до 3-4%. Да и банкам нужно преодолеть уменьшение популярности вкладов.

Все не так однозначно, полагает, в свою очередь, генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Изменение среднего арифметического значения максимальных процентных ставок в течение первой и второй декады не говорит о наличии позитивной динамики изменения ставок по депозитам. Куда более полную картину дают уже опубликованные данные за июнь. Итак, по итогам прошлого месяца, в 10 крупнейших банков ставки по рублевым вкладам стали менее выгодными: снижение составило 0,07%, при этом снижение коснулось и краткосрочных, и среднесрочных, и долгосрочных вкладов. При этом ставки по среднесрочным и долгосрочным изменились в пределах сотых долей процента, так что целом снижение продиктовано именно потерей привлекательности вкладов сроком 1 месяц.

Таким образом, делает вывод аналитик, хотя роста, к сожалению, и не произошло, стоит отметить достаточно высокий уровень стабильности предложения, что для лета не очень характерно. Традиционно летом активность вкладчиков заметно снижается в связи с началом дачного сезона и сезона отпусков: с учетом снижения реальных располагаемых доходов россиян и возможности формировать сбережения, рост расходов, связанных с отпусками, ограничивает возможности для наращивания вкладов банками. Как правило, в летний период возникают новые сезонные предложения с более привлекательными условиями размещения вкладов, что создает условия для выхода отдельных участников банковского сектора за устанавливаемые ЦБ границы средней максимальной ставки.

В этом году ситуация несколько иная, указывает Александр Шустов. В результате крайне высокой активности ЦБ в 2017 и первом квартале 2018 года по смягчению политики за счет снижения ставки рефинансирования, доходность вкладов стремительно снижалась. При том, что сейчас верхняя планка установлена на уровне 8,45% годовых, на рынке даже сезонных предложений, превышающих 8,2% годовых просто нет, в целом же ставки консолидируются в диапазоне 6,9-7,2%. Собственно, причин для повышения доходности нет: при текущих значениях ставки рефинансирования 7,25% банки просто физически не имеют пространства для роста. Потолок достигнут и выше прыгнуть можно только в ущерб маржинальности бизнеса, что себе сейчас могут позволить немногие, разве что госбанки, активно борющиеся за клиентуру уже не столько с рынком, сколько друг с другом, но и они сейчас ставок, значительно превышающих ставку ЦБ не предлагают.