Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%

Украина достраивает дамбу на Северо-Крымском канале. По словам начальника управления Северо-Крымского канала Ивана Бигана дамба уже готова на 80-90% и уже скоро строительство будет полностью завершено.

По словам Бигана, по окончании строительства через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом он подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.

«Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры – и вода пойдет на Крым», – сказал он.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После возвращения Крыма в Россию Украина прекратила поставки воды на полуостров.