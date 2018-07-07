Эммануэль Макрон все-таки приедет в Россию на ЧМ-2018

Как сообщает AFP со ссылкой на Елесейский дворец, президент Франции Эмманюэль Макрон решил посетить полуфинальный матч в котором будет играть французская команда. Матч пройдет 10 июля в Москве.

"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении. Напомним, ранее сообщалось о том, что ни один из лидеров стран Евросоюза не посетит Мундиаль в России. Перед началом чемпионатаБ сообщалоБ что ни один из лидеров ЕС не посетит ЧМ 2018.

До Макрона, на матче сборных России и Испании присутствовал король Испании.

В пятницу обыграв команду Уругвая, сборная Франции вышлв в полуфинал ЧМ 2018 в России.