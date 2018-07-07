Речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина дает государству поддержку", а также "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься трудом", из-за которой им придется пренебречь своими семейными обязанностями.

Референдум будет проведен в один день с президентскими выборами - в октябре 2018 года.

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Спорную статью неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.