"Женщины чувствовали себя гражданами второго сорта в соответствии с этой Конституцией, но многие статьи были отменены и остался последний кусок этой головоломки" - Лора Cahillane, преподаватель права в университете Лимерикаю.
Ирландия стала "на шаг ближе" к достижению гендерного равенства после того, как правительство объявило о проведении референдума, чтобы снять положение, указывающее на важность "жизни женщины внутри дома".
Речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина дает государству поддержку", а также "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься трудом", из-за которой им придется пренебречь своими семейными обязанностями.
Референдум будет проведен в один день с президентскими выборами - в октябре 2018 года.
Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Спорную статью неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.