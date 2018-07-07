Корпоративные сладости с логотипом: как порадовать своих клиентов

Деловым людям постоянно приходится сталкиваться с решением проблемы выбора подарка для своих сотрудников, партнеров по бизнесу, руководителей или клиентов. Нередко возникает и необходимость в приобретении десерта, предназначенного для участников корпоративных мероприятий.

Креативный подход к решению подобных проблем состоит в заказе пирожных с фотоснимками. Такой необычный сладкий сюрприз поднимает коллегам настроение и не остается незамеченным деловыми партнерами. Оформление всех оригинальных пирожных выдерживается в корпоративном стиле.

Сладости могут быть украшены любым логотипом, фотоснимком или фирменным знаком. Необычно выглядят макарони и капкейки с фотоснимком руководителя, успешных работников или учредителей компании. Они представляют собой вкусное оформление подлинного символа фирмы. Умелая ручная работа высококвалифицированных профессионалов на основе натуральных ингредиентов подчеркнет высокий статус фирмы и создаст впечатление ее процветания.

При заказе пирожных с фотоснимком нужно подробно обговорить с работником кондитерской свои пожелания и обратить его внимание на ключевые моменты. Благодаря этому будет достигнуто сочетание безукоризненных вкусовых качеств кондитерского изделия и эффектного представления корпоративной символики.

В ходе подготовки к корпоративному мероприятию или в предпраздничной суматохе иногда трудно уследить за всеми нюансами, что чревато потерей изюминки торжественного мероприятия. Во избежание этого следует уделить повышенное внимание подбору необычных подарков. Корпоративные подарки в виде шоколада с логотипом или пирожные с надписями позволяют украсить любое торжество, доставить удовольствие клиентам и работникам, а также продемонстрировать признательность своим партнерам за результаты сотрудничества.

Многие фирмы уже успели оценить все преимущества корпоративных презентов в форме сладостей. В некоторых направлениях деятельности такие подарки с фирменными знаками оказываются более эффективными с точки зрения налаживания деловых связей, чем простая скромная визитная карточка. Сладкий презент с логотипом является прекрасным сувениром, позволяющим произвести неизгладимое впечатление. Если привлечь к себе внимание партнеров таким образом, то они точно об этом не забудут.

В процессе деятельности любой процветающей фирмы постоянно проводятся корпоративы, награждения работников, тренинги, встречи с клиентами. В ходе подготовки к празднику у руководителя или отвечающего за торжественное мероприятие менеджера имеется превосходная возможность реализовать свои творческие способности и принять участие в создании оригинального подарка.

В настоящее время фирменные вкусные презенты служат в качестве нового средства эффективного развития бизнеса. Так, брендированные сладости удачно дополнят кофе-брейк в ходе деловых переговоров и помогут сформировать позитивное мышление у работников фирмы. Их использование на выставке позволяет увеличить количество посетителей.

Наибольшей популярностью пользуются следующие виды сладких подарков:

оригинальные пирожные с фотоснимками;

капкейки с надписями;

утонченные французские макарони;

изящные плитки шоколада с логотипом

Съедобные презенты на корпоративных праздниках позволяют эффективно закрепить за фирмой положительный имидж. Самый удачный подход состоит в сочетании сладких брендированных сувениров с чаем и кофе с фирменной символикой. Оригинальные идеи для вкусных презентов неисчерпаемы, а потому на каждом корпоративе можно приятно поражать коллег, клиентов и партнеров изысканными сувенирами-десертами.