Впервые за 30 лет США приняли меньше беженцев, чем остальная часть мира

Президент Дональд Трамп ограничил число беженцев в 45 000.
С 1980 года, когда в США был принят закон о беженцах, страна приняла больше беженцев, чем любая другая страна в мире.
Но в 2017 году, США приняли только 33 000 беженцев, по сравнению с 69 000 в остальном мире, такие данные приводит исследовательский центр при Верховном комиссаре ООН по делам беженцев.
В 2016 году, при Обаме США приняли в 97 000 беженцев.
Однако в этом году число беженцев сократилось и в других странах, и в мире в целом было переселено меньше беженцев, чем в прошлые годы. Но спад в США был самым большим на сегодняшний день.
Всего с 1980 года в мире было переселено более 4 миллионов беженцев из них 3 миллиона приняли США.