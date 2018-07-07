Впервые за 30 лет США приняли меньше беженцев, чем остальная часть мира

Президент Дональд Трамп ограничил число беженцев в 45 000.

С 1980 года, когда в США был принят закон о беженцах, страна приняла больше беженцев, чем любая другая страна в мире.

Но в 2017 году, США приняли только 33 000 беженцев, по сравнению с 69 000 в остальном мире, такие данные приводит исследовательский центр при Верховном комиссаре ООН по делам беженцев.

В 2016 году, при Обаме США приняли в 97 000 беженцев.

Однако в этом году число беженцев сократилось и в других странах, и в мире в целом было переселено меньше беженцев, чем в прошлые годы. Но спад в США был самым большим на сегодняшний день.

Всего с 1980 года в мире было переселено более 4 миллионов беженцев из них 3 миллиона приняли США.