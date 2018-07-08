На 9 июля назначены переговоры Константинополя с РПЦ. Одна из тем - украинская автокефалия, итог ляжет в основу решения Священного синода Константинопольской патриархии, который остоится 11 июля.

Несколько дней назад Петр Порошенко призвал молиться, "чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси... Господь даровал нам Томос - общая молитва творит чудеса".

Однако как сообщает украиский сайт "Вести" Порошенко поторопился.

"Идею автокефалии плотно опекают США по линии Демократической партии: они взяли на себя обязательство контактировать с патриархом Варфоломеем, дабы обеспечить положительное для Украины решение, - считает собеседник издания, знающий изнанку организации вопроса со стороны Банковой. - Однако ключевая проблема теперь - Филарет: он под анафемой, и уходить на покой, открыв дорогу новым церковным моделям, не хочет. Это вызывает раздражение со стороны США".

Влиятельный иерарх Константинополя, митрополит Прусский Элпидофор отметил, что Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Варфоломея - Авт.) апелляций еще не рассматривал: "На данный момент, разумеется, Патриархат не приступал к рассмотрению апелляции (на анафему - т.н. "экклито" - Авт.), поданной кем-либо из Украины". А Александрийский патриарх Феодор II уточнил в беседе с митрополитом Запорожским Лукой в ходе его визита в греческий город Верия на минувшей неделе, что главе УПЦ КП Филарету необходимо будет сначала вернуться в лоно УПЦ, а уже после - получать Томос.

"То, что отпало, должно вернуться туда, откуда отпало", - образно ответил иерарх.

Но Петр Порошенко теперь сможет сказать "я начал этот процесс" - хоть потенциально создается еще одна линия разлома внутри Украины, и это решение еще долго будут расхлебывать те, кто придет на смену Петру Порошенко".

"Наиболее вероятный сценарий, как бы цинично ни звучало, - в занятии выжидательной позиции Константинополем, РПЦ и украинскими властями. Все будут ожидать кончины Филарета, чтобы проблема исчезла автоматически - это же означает, что к 28 июля никакого Томоса не будет", - прогнозирует украинский религиоведАлексей Смирнов.