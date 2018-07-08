Четвертьфинальный поединок в Сочи со сборной Хорватии удался сборной России лучше остальных на этом первенстве. Но по пенальти победил соперник, второй раз подряд продемонстрировавший свое умение реализовывать 11-метровые удары.

По страсти, напору, эмоциям матч Россия – Хорватия превзошел все ожидания. 120 минут игры держали публику на стадионе и прильнувших к телевизорам зрителей в невероятном напряжении. Команды поочередно вели атаки, стремясь не доводить дело до лотереи под названием пенальти, создавали благоприятные возможности для взятия ворот, пытались прессинговать уже в середине поля.

Российские игроки выложились на 100 процентов и более. Команда пробежала за игру более 135 километров, значительно опередив по этому показателю хорватов.

Команда после «автобуса» в штрафной в матче с Испанией преобразилась. Расчет строился на многоуровневую оборону на своей половине поля и быстрые контратаки через высоченного и мощного Дзюбу, раздававшего передачи партнерам. Еще одним оружием россиян стали прорывы правым флангом, где неутомимо передвигался Марио Фернандес. Натурализованный бразилец пережил за десять минут и триумф, и трагедию: сначала сравнял счет в дополнительное время, а затем промахнулся по воротам в серии пенальти.

Блистательный удар Черышева, заставший врасплох на 31-й минуте голкипера хорватов, казалось, должен был придать действиям россиян больше строгости, но соперник очень быстро сравняли счет. Во второй половине матча игра разделилась на отрезки, в которых инициативой по очереди владела то одна, то другая команда. Хорваты в периоды своей активности гораздо опаснее наседали на ворота (после удара Перишича россиян спасла штанга), к тому же нашим футболистам из-за ошибок в передачах никак не удавалось отодвинуть соперника подальше от ворот.

Ну а в дополнительное время мяч, не задерживаясь в середине поля, кочевал от одной штрафной до другой. Показалось, что соперник сборной России был лучше готов функционально, что подтверждали сумасшедшие по скорости рывки Модрича в последние 15 минут матча. Российские футболисты – честь им за это и хвала – после пропущенного второго гола не сдались на милость победителя, а отчаянно пытались сравнять счет. Это удалось Фернандесу, который выпрыгнул выше всех после навеса со штрафного, были моменты у Зобнина и Ерохина. Чувствовалось, что команды не слишком хотят доводить дело до 11-метровых. Но без них все-таки не обошлось: на три точных удара россиян хорваты ответили четырьмя.

Поостыв от переживаний, можно подвести некоторые итоги российской кампании.

1. Сборная прыгнула выше головы за счет запредельной самоотдачи и настроя всех игроков. Видно было, как они стремились к победе, как, не щадя себя, бились за каждый мяч. Пожалуй, только Смолов разочаровал инертностью и пренебрежением к коллективным действиям. Тоска и неуверенность читались в его взгляде, когда нападающий шел пробивать свой пенальти. Не забил.

2. Некоторые тренерские решения вызвали много вопросов. В частности, в поединке с хорватами Черчесов в конце второго тайма убрал с поля Дзюбу, вгрызавшегося в оборону соперника и еще успевавшего отработать сзади. Увы, но в сборной России на этом турнире не хватало мастеровитых футболистов, способных изменить ход встречи. В особенности, нападающих. 3. Решение привлечь в команду ветеранов, в первую очередь Сергея Игнашевича, полностью себя оправдало. Обладающий огромным опытом центральный защитник ЦСКА очень грамотно действовал в своей штрафной площади и умело начинал атаки. 4. Реализация «стандартов» не раз выручала сборную России. Умело использовать столь важный элемент игры должна каждая претендующая на успех команда. Расчетливые навесы с угловых и штрафных приходят на помощь, когда к воротам соперника трудно подобраться близко.

5. Глубокоэшелонированная оборона имела свои минусы, поскольку вынуждала россиян начинать атаки с помощью средних и коротких передач на располагавшихся на своей половине поля нападающих. Этим элементом команда владела не слишком хорошо, поэтому часто теряла мяч. 6. Средний возраст российской команды был достаточно высок – 28 лет и 1 месяц. С неизбежным уходом ветеранов – Игнашевича, Жиркова, Самедова – на мировую арену выйдет уже закаленный в играх высочайшего уровня молодой коллектив. С этим и связаны наши надежды. Россия покинула первенство мира, не разочаровав своих болельщиков. Наоборот, удивив их игрой, разительно отличавшейся от той, к которой приучила в последние годы. Это и внушает оптимизм.

Полуфиналы чемпионата мира 10 июля. 21:00. Санкт-Петербург. Франция – Бельгия. 11 июля. 21:00. Москва. Англия – Хорватия.







