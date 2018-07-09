Исследователи Йельского университета разработали тест, который может определить с высокой точностью, сколько осталось жить человеку, об этом сообщает Guardian.

Диагностика будет проводиться с помощью анализа крови. Тест основывается на 9 биомаркерах, которые позволят определить так называемый биологический возраст человека.

Ученые утверждают, что этот тест будет более точно определять вероятную продолжительность жизни, чем фактический возраст человека или любой из биомаркеров по отдельности.

Авторы исследования отмечают, что таким образом будут выявлены люди, которые входят в группу риска. В эту группу могут попасть даже относительно здоровые люди, у которых процесс старение протекает более интенсивно.

Как уточняют ученые, человек, например, в 65 лет может оказаться старше на 5 лет с точки зрения биологического возраста и тогда его риски умереть увеличиваются в соответствии с этим признаком. Обладая этой информацией, человек может скорректировать свой образ жизни, чтобы избежать негативного сценария.

Всего было изучено 42 клинических показателя. Выяснилось, что биологический возраст женщин в среднем ниже в сравнении с мужчинами, что соответствует общей статистике смертности.

Основными причинами, которые приводят к увеличению биологического возраста авторы называют стресс, гиподинамию и курение.