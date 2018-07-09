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Москва, 09.07.2018

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

«Expert Online» 2018

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост.

Его отставку уже приняла премьер-министр Тереза Мэй. Она поблагодарила его за работу. О его приемнике будет объявлено дополнительно, передаёт The Guardian.

Ранее британские СМИ сообщали, что Мэй уволит Джонсона при попытке подорвать сделку по Brexit. Кроме того, стало известно, что ушёл со своего поста министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Джонсон и Дэвис критиковали вариант «мягкого Brexit», который в итоге был одобрен правительством Великобритании. Этот план предусматривает сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с Евросоюзом.

Наша справка

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964, Нью-Йорк, США. Британский политик и журналист, мэр Лондона (2008-2016), член Палаты общин (2001-2008, 2015-н.в.), член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании с 13 июля 2016 года в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.

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