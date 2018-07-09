Британцы в ужасе от «российской угрозы»

Филип Джонс – глава британского Королевского флота – заявил, что военно-морские силы его страны увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы иметь возможность противостоять «российской угрозе».

По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО, что сделает регион приоритетным и позволит регулярно направлять туда военные корабли и самолеты, передаёт телеканал Sky News.

При этом Джонс ещё раз подчеркнул, что эти действия являются ответом на возрастающую угрозу со стороны России.

«Это усиленное восстановление мощи и масштаба, о которых мы и не думали еще лет десять назад. Мы должны были ответить на это», — резюмировал адмирал, отметив способность российского флота к оперативному развертыванию.